Super Micro crasht die KI-Party an der Wall Street - Aktie zweistellig im Minus

Während die Micron-Aktie über 16 Prozent im Plus liegt und viele Aktien aus der KI-Branche mit nach oben zieht, ziehen Super Micro Computer Anleger ein langes Gesicht. Die Aktie des Tech-Konzerns nimmt nicht an der Party teil. Sie fällt heute erneut über 10 Prozent in die Tiefe, nachdem der Kurs in den vergangenen Wochen schon an einer Short-Attacke von Hindenburg Research zu knabbern hatte.

Der Grund für den erneuten Absturz des Kurses ist ein Bericht des Wall Street Journals. Ein Insider hat der Zeitung verraten, dass das US-Justizministerium Ermittlungen gegen Super Micro Computer aufgenommen hat. Die sind zwar in einem frühen Stadium, aber das reicht, um den Kurs erneut einbrechen zu lassen.