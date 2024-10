Nestlé verarbeitet in Schwerin verantwortungsvoll beschaffte Kaffeebohnen für NESCAFÉ Dolce Gusto (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mit dem NESCAFÉ Plan hat Nestlé eines der weltweit

größten Nachhaltigkeitsprogramme im Kaffeeanbau. Ein eigenes Netzwerk aus

Agronomen von Nestlé berät Farmerinnen und Farmer in 16 Anbauländern vor Ort, um

die Zukunftsfähigkeit des Kaffeeanbaus zu sichern. Außerdem ist der Kaffee bis

zu den Farmergruppen rückverfolgbar. Nestlé verarbeitet in Schwerin bereits zu

100 Prozent verantwortungsvoll beschafften Kaffee in den Kaffeekapseln der Marke

NESCAFÉ Dolce Gusto, die dort vom Band laufen. In diesem Jahr feiert das Werk

sein 10-jähriges Jubiläum.



Kaffee ist Deutschlands Lieblingsgetränk. Und für die meisten Kaffeetrinker

dürfte das Getränk, das am 1. Oktober mit dem "Tag des Kaffees" geehrt wird,

eine Selbstverständlichkeit sein.







Herausforderungen. Steigende Temperaturen könnten die Anbauflächen bis 2050 um

die Hälfte reduzieren. Gleichzeitig sind weltweit rund 125 Millionen Menschen

für ihren Lebensunterhalt auf Kaffee angewiesen. Nestlé hat vor mehr als zehn

Jahren eines der weltweit größten Nachhaltigkeitsprogramme im Kaffeeanbau, den

NESCAFÉ Plan, ins Leben gerufen. Ziel des Programms ist, die Kaffee-Lieferkette

widerstandsfähiger zu machen und den Kaffeeanbau langfristig zu gewährleisten.



Nestlé ist der größte Kaffeeabnehmer weltweit



Stefan Canz, Agrarexperte von Nestlé und verantwortlich für den NESCAFÉ Plan

weltweit: "Nestlé ist der größte Kaffee-Einkäufer der Welt. Dieser Rohstoff ist

für uns essenziell. Wenn es um die Abnahmemenge innerhalb des Unternehmens geht,

spielt die Marke NESCAFÉ die stärkste Rolle. Sie ist die weltweit größte

Kaffeemarke von Nestlé. Der NESCAFÉ Plan ist unser Beitrag, um die Zukunft des

Kaffeeanbaus zu sichern und die Lebensgrundlage der Farmer und Farmerinnen zu

schützen."



Der NESCAFÉ Plan arbeitet in 16 Ländern eng mit Kaffeebauernfamilien zusammen,

und hilft mit Trainings (https://www.nescafe.com/de/make-your-world/unsere-welt/

junge-landwirte-im-kaffeeanbau) , finanzieller Unterstützung sowie mit der

Forschung an neuen Kaffeepflanzensorten dabei, die Kaffeefarmen klimaresistenter

und gleichzeitig ertragreicher zu machen. Das Programm fördert darüber hinaus

die Anwendung von nachhaltigeren landwirtschaftlichen Praktiken, die zum

Beispiel die Gesundheit und Fruchtbarkeit des Bodens verbessern.



Höhere Produktivität und weniger Treibhausgas-Emissionen mit dem NESCAFÉ Plan



Stefan Canz ergänzt: "Wir haben ein eigenes Netzwerk mit mehr als 800 Agronomen

in den Anbauländern. So können wir Farmerinnen und Farmer vor Ort direkt

beraten. Letztes Jahr haben wir durch das Programm 148.000 Landwirt:innen in Seite 2 ► Seite 1 von 3



