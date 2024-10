Equinor steigt mit Milliarden-Investment bei Orsted ein: Aktie startet durch

"Die Offshore-Windindustrie steht derzeit vor Herausforderungen, aber wir bleiben zuversichtlich, was den langfristigen Ausblick des Sektors und die zentrale Rolle der Offshore-Windkraft in der Energiewende betrifft“, sagte Anders Opedal, CEO von Equinor, in einer Stellungnahme.

Nachdem Orsted im letzten Jahr Milliardenabschreibungen aufgrund von Problemen mit Offshore-Windparks in den USA hinnehmen musste, arbeitet CEO Mads Nipper derzeit an einen Turnaround-Plan, wie Bloomberg berichtet. Seit dem Allzeithoch der Aktie im 2021 hat die Aktie rund zwei Drittel an Wert verloren. Das Unternehmen strich zwei große US-Projekte und entließ Spitzenmanager. Anleger zogen sich zurück, und der Aktienkurs fiel so tief, dass Orsted zeitweise weniger wert war als die Summe seiner betriebenen Windparks.

Für die Norweger ist der Deal ein einfacher Weg, sein Portfolio an erneuerbarer Energie zu erweitern. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 eine Kapazität von 12 bis 16 Gigawatt an grüner Energie zu erreichen. "Equinor erhält für 2,5 Milliarden US-Dollar Zugang zu netto 1 Gigawatt an Betriebsvermögen – ähnlich den Kosten für den Bau von Offshore-Windprojekten, jedoch ohne das Risiko bei Bau, Lieferung und Lieferketten", erklärte Biraj Borkhataria, Leiter der Energieforschung bei RBC Europe, gegenüber Bloomberg.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion