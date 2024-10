HYTN erweitert seine GMP-Kompetenzen mit neuer lizenzierter Tätigkeit

HYTN erhält Zertifizierung für den GMP-konformen Vertrieb in internationale Märkte

Vancouver, British Columbia – [9. Oktober 2024] / IRW-Press / - HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN I FWB: 85W0 | OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, spezialisiert ist, gibt mit Stolz bekannt, dass es für seinen Produktionsbetrieb in Kelowna eine zusätzliche Zertifizierung nach der Guten Herstellungspraxis („GMP“) erhalten hat. Mit dieser Zertifizierung ist im Rahmen der Drug Establishment Licence („DEL-Lizenz“), die HYTN von Health Canada gewährt wurde, nun auch der Vertrieb als lizenzierte Tätigkeit genehmigt.

Diese neue Tätigkeit baut auf der bestehenden GMP-Zertifizierung von HYTN auf, die sowohl nach dem „International Pharmaceutical Co-operation Scheme“ (PIC/S) als auch von Health Canada erteilt wurde. HYTN verfügt bereits über eine Autorisierung zur Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung von nicht-sterilen pharmazeutischen Produkten. Durch die Zusatzgenehmigung des Vertriebs ist das Unternehmen nun in der Lage, GMP-zertifizierte Produkte auch direkt zu vertreiben, während HYTN je nach Nachfragesituation am Markt auch weiterhin mit regionalen Händlern zusammenarbeiten kann.

„Wir konnten die Compliance unseres Produktionsbetriebs und unserer Qualitätssysteme einmal mehr unter Beweis stellen“, so Jason Broome, Chief Operations Officer von HYTN. „Diese Lizenzergänzung unterstützt uns bei unserer Expansion in die Produktion von nicht-sterilen Pharmazeutika und bietet uns die Möglichkeit, unsere Produkte in Märkte mit den entsprechenden Auflagen zu vertreiben.“

Eine GMP-Zertifizierung ist für den Verkauf von nicht-sterilen Pharmazeutika, einschließlich Cannabismedikamenten, in Märkten wie Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Polen zwingend erforderlich.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass bestimmten Beratern des Unternehmens im Einklang mit dem aktienbasierten Incentive-Plan des Unternehmens 200.000 Restricted Share Units („RSUs“) gewährt wurden.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.