Tilray Brands vergeigt Auftakt zur Berichtssaison. Cannabis-Aktie unter Druck

Der Sektor erwartet die Entscheidung der Drug Enforcement Administration (DEA). Bis zum nächsten wichtigen Meilenstein im Rescheduling-Prozess, der Anhörung Anfang Dezember, dauert es also noch ein wenig. Der Sektor droht zudem, einmal mehr in Lethargie zu versinken. Insofern wären positive Signale aus der Quartalsberichtssaison heraus hochgradig willkommen. Tilray hatte gestern die Chance dazu, ließ sie aber ungenutzt.

Tilray Brands mit ambivalenten Zahlen

Tilray Brands berichtet über das 1. Quartal (gleichbedeutend mit den 3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2024) des Fiskaljahres 2025. Das Zahlenwerk fiel ambivalent aus. Tilray lag bei der Umsatzentwicklung unterhalb der Erwartungen, schnitt aber auf der Ergebnisseite etwas besser ab, als es die Erwartungen befürchten ließen. Vergleicht man die aktuellen Daten mit denen des vorherigen Quartals, also dem 4. Quartal des Fiskaljahres 2024, werden allerdings die Probleme deutlich.

Tilray Brands gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 200,044 Mio. US-Dollar an. Damit lag der Nettoumsatz unter dem des vorherigen Quartals (4. Quartal 2024 bzw. 3-Monats-Zeitraum zum 31. Mai 2024). Damals wurde der Nettoumsatz mit 229,882 Mio. US-Dollar angegeben. Zudem verzeichnete Tilray im 1. Quartal 2025 einen Nettoverlust in Höhe von -34,652 Mio. US-Dollar, nach einem Verlust in Höhe von -15,375 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Tilray veröffentlichte das bereinigte EBITDA mit 9,334 Mio. US-Dollar, nach 29,491 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024.

Reaktion des Marktes

Die Reaktion des Marktes folgte auf dem Fuß. Für die Tilray-Aktie ging es gestern erst einmal deutlich nach unten. Ob des knackigen Rücksetzers dürfte bei dem einen oder anderen Marktakteur Schnappatmung eingesetzt haben, denn Tilray befand sich bereits vor der Zahlenveröffentlichung in einer äußerst prekären charttechnischen Lage. Der obere Chart macht die Brisanz deutlich. In den letzten Tagen stand die zentrale Unterstützung um 1,6 US-Dollar stark unter Druck. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen tauchte die Tilray-Aktie unter die 1,5 US-Dollar ab, konnte sich aber im weiteren Tagesverlauf wieder an die 1,6 US-Dollar herankämpfen.

Fazit

Mit den vorgelegten Q1-Daten verpasste Tilray die Gelegenheit, Vertrauen zurückzugewinnen. Die Zahlen waren nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht sonderlich gut. Was bleibt, ist einmal mehr die Hoffnung, dass es in den nächsten Quartalen (vielleicht) besser laufen könnte. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie unverändert in einer sehr schwierigen Lage. Der Rücksetzer unter die 1,6 US-Dollar hat die Sache nicht besser gemacht und die Tilray-Aktie weiter in Bedrängnis gebracht. Eine Ausdehnung der Bewegung auf der Unterseite sollte daher nicht überraschen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte