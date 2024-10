Tesla präsentiert Cybercab: Enttäuschung über Robotaxi und Proteste in Grünheide!

In den Foren äußerten zahlreiche Nutzer ihre Enttäuschung. Ein Kommentator bemerkte, dass die Präsentation eher wie eine „Pseudoshow“ wirkte, um die Fans und Investoren bei Laune zu halten, ohne substanzielle Informationen zu liefern. Die Ankündigung, dass das Robotaxi erst 2027 in Produktion gehen soll, sorgte für Unmut. Viele Investoren hatten mit einer schnelleren Markteinführung gerechnet und waren enttäuscht über die mangelnden konkreten Details zu Preis und Verkaufsstart.

Am 10. Oktober 2023 präsentierte Tesla in Los Angeles das mit Spannung erwartete Robotaxi, das den Namen „Cybercab“ trägt. Die Veranstaltung, die von CEO Elon Musk geleitet wurde, sollte die Fortschritte in der autonomen Fahrzeugtechnologie demonstrieren. Neben dem Cybercab wurde auch ein weiteres selbstfahrendes Fahrzeug, der „Robovan“, angekündigt. Trotz des hohen Interesses der wO Community, die in dieser Woche mit fast 400 Beiträgen über Tesla diskutierte, fiel die Reaktion auf die Präsentation überwiegend negativ aus. Kritiker bemängelten sowohl die Technologie als auch den Zeitplan für die Markteinführung.

Ein weiterer kritischer Punkt war die Tatsache, dass die während der Präsentation gezeigten Roboter von Menschen gesteuert wurden, was die Erwartungen an die autonome Technologie in Frage stellte. Einige Kommentatoren verglichen die Veranstaltung mit der Geschichte „Des Kaisers neue Kleider“ und äußerten Bedenken, dass Tesla im Wettbewerb mit anderen Unternehmen wie Waymo zurückfällt.

Parallel zu den Diskussionen um das Robotaxi gibt es auch Proteste gegen Teslas Fabrik in Grünheide bei Berlin. Umweltaktivisten setzen ihren Widerstand gegen die Erweiterung des Werks fort, was zu Spannungen mit der Polizei führte. Die Proteste richten sich gegen die Rodung von Wäldern und den Wasserverbrauch des Unternehmens. Trotz dieser Herausforderungen plant Tesla, 500 Leiharbeiter in Grünheide fest zu übernehmen, was als positives Signal für die zukünftige Entwicklung der E-Auto-Produktion interpretiert wird.

Insgesamt zeigt die Präsentation des Robotaxis und die damit verbundenen Reaktionen, dass Tesla vor erheblichen Herausforderungen steht, sowohl in Bezug auf die technologische Entwicklung als auch auf die öffentliche Wahrnehmung. Die Kombination aus enttäuschten Investoren und anhaltendem Widerstand gegen die Expansion in Deutschland könnte die zukünftige Strategie des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,78 % und einem Kurs von 217,8EUR auf Nasdaq (12. Oktober 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.