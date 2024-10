Mit speziellem Camouflage-Design startet Skoda Auto in Indien eine neue Ära (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Selbstbewusst auftretendes Kompakt-SUV mit geräumigem

Innenraum im beliebten Segment unter vier Meter Fahrzeuglänge; exzellentes

Handling und Komfort für Stadtverkehr und unbefestigte Wege



> Aktive und passive Sicherheitsmerkmale sind führend im Segment und umfassen

serienmäßig sechs Airbags





> Testfahrt im noch getarnten Kylaq ermöglichte Journalisten und Influencernerste Eindrücke des effizienten 1,0 TSI, der 85 kW (115 PS) leistet und 178 NmDrehmoment erzielt> Camouflage-Design des dritten in Indien für den indischen Markt entwickeltenund produzierten Skoda Modells greift Motive und Farben der indischen Kultur aufMit dem neuen Skoda Kylaq läutet der tschechische Hersteller am 6. November 2024die nächste Phase seiner Produktkampagne auf dem indischen Markt ein. DasKompakt-SUV erweitert das SUV-Angebot von Skoda in Indien, das bislang Kodiaqund Kushaq umfasst. Mit dem Kylaq steigt Skoda ins beliebte Segment vonFahrzeugen mit weniger als vier Meter Fahrzeuglänge ein. Auf diese Größenklasseentfallen fast 30 Prozent des indischen Automobilmarktes und sie zählt zu den amschnellsten wachsenden Segmenten des Landes. Der Kylaq adaptiert die Elementeder neuen, globalen Designsprache Modern Solid. Er zeichnet sich durch einenmodernen, starken und robusten Auftritt, bewährte Skoda Fahrdynamik undkompromisslose Sicherheitsmerkmale aus. Nach Kushaq und Slavia ist der Kylaq dasdritte Skoda Modell, das der Hersteller lokal in Indien entwickelt undproduziert, dem größten Markt außerhalb Europas.Jirí Dytrych, Leiter Produktmanagement bei Skoda Auto, sagt: "Für unser Team istdie bevorstehende Weltpremiere des Kylaq in Indien ein ganz besonderer Moment.Die für ihre Vielseitigkeit bekannte MQB-A0-IN-Plattform wurde entwickelt, umsowohl für die beiden größeren Modelle Kushaq und Slavia als auch für den Kylaqmit unter vier Meter Fahrzeuglänge eine Basis zu bieten. HerausragendeFahrdynamik, ein Höchstmaß an Sicherheit und bewährte Qualität haben wirbeibehalten. Darüber hinaus erzielt der Kylaq durch den Einsatz vonwarmgeformtem Stahl in der vorderen Crash-Struktur die beste passive Sicherheitseiner Klasse. Mit einem geräumigen, komfortablen Interieur und sechsfachverstellbaren, belüfteten Sitzen stärkt der Kylaq unsere Präsenz in Indiensmeist umworbenen und am schnellsten wachsenden Segment."Kylaq soll mit ausdrucksstarkem Design eine neue Kundengeneration begeisternSkoda Auto India gibt nun bereits vor dem Debüt am 6. November 2024 ersteAusblicke auf den neuen Kylaq. Er trägt Elemente der neuen globalen