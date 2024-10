Mit KI schneller zu innovativen Arzneimitteln / Sanofi präsentiert beim Digital-Gipfel 2024 moderne Ansätze (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Digitalisierung bei Sanofi

Frankfurt/Main (ots) - Von der Idee bis zum fertigen Medikament vergehen circa

zwölf Jahre. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) kann die

Arzneimittelforschung beschleunigt werden, um Patient*innen schneller Zugang zu

innovativen Medikamenten und Impfstoffen zu verschaffen. Den notwendigen Rahmen

für die globale Wettbewerbsfähigkeit des Pharmastandorts Deutschland setzen die

Digitalstrategien der Bundesregierung und der Hessischen Landesregierung. Den

Einsatz von KI und die Chancen für Deutschland beleuchtet Sanofi beim

Digital-Gipfel der Bundesregierung.





Das Gesundheitsunternehmen ist eng mit dem diesjährigen Gastgeber, dem LandHessen, und der Austragungsstadt Frankfurt am Main verbunden. An seinemFrankfurter BioCampus setzt Sanofi auf Digitalisierung: von KI-gestützterForschung, Hightech-Fertigungsanlagen über neue Technologien zur Schulung vonmedizinischem Fachpersonal. In der frühen Forschung unterstützen unter anderemKI und 3D-Brillen die Entwicklung von Wirkstoffkandidaten. Und in dermedizinischen Fortbildung erhalten Pneumolog*innen mittelsAugmented-Reality-Brillen Einblicke in die Lungenerkrankung COPD. AmSanofi-Stand können Besucher*innen des Digital-Gipfels beide Anwendungen selbsterleben.KI in der Arzneimittelforschung bei Sanofi"Wir haben eine klare Ambition: wir wollen das führende entwicklungs- undtechnologieorientierte Biopharmaunternehmen sein. Digitalisierung imGesundheitswesen und insbesondere KI sind Innovations- und Wachstumstreiber undkönnen die Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren deutlich verbessern",erklärt Marion Zerlin, Geschäftsführerin Forschung und Entwicklung bei Sanofi inDeutschland.Als "KI-Forschungsfabrik" ist Künstliche Intelligenz am Sanofi BioCampus inFrankfurt in zahlreichen Bereichen implementiert. Hier werden modernsteTechnologien eingesetzt, um neue Wirkstoffe zu entdecken und zu optimieren. DasKI-gestützte Screening, das beispielsweise Milliarden möglicher Moleküledurchforstet, verkürzt die Suche nach potenziellen Arzneimittelkandidaten.Darüber hinaus verwenden die Forschenden KI, Bioinformatik und andere Methoden,um aussagekräftige Muster in komplexen, mehrdimensionalen Datensätzen zu finden.Hier spielen neben digitalen Biomarkern, oder digitaler Pathologie, auch"Virtuelle Patienten" eine Rolle. Mittels dieser Krankheitsmodelle am Computerkönnen Forschende die Wirksamkeit von neuen Medikamenten abschätzen, bevor diesein klinischen Studien getestet werden. Diese Technologien ermöglichen es, dieAnzahl der teilnehmenden Patient*innen zu reduzieren und die Wirksamkeit vonMedikamenten präziser vorherzusagen. So kann die Effizienz der Forschungerheblich gesteigert und das Leben von Patient*innen weltweit verbessert werden.Partnerschaften für Innovation: Academia trifft IndustrieUm in den Bereichen KI und Forschungsinnovation weiter fortzuschreiten, sindPartnerschaften und Kooperationen von Academia und Industrie wichtig. Sieerweitern Kapazitäten, um Targets zu identifizieren, robuste Krankheitsmodelleauf der Grundlage großer Datensätze zu erstellen oder neue Einblicke inbiologische Mechanismen zu gewinnen, die bestimmte Krankheitsgeschehenvorantreiben.Daten: ein Balanceakt zum Wohle von Patient*innen"Daten sind ein wichtiger Schlüssel zur Entwicklung neuer Therapien. Es istwichtig, dass wir einen rechtlichen Rahmen haben, der sowohl den Datenschutz alsauch die Innovationskraft fördert", betont Zerlin. Daher ist das neueGesundheitsdatennutzungsgesetz ein guter Ansatz. Denn der Zugang zuGesundheitsdaten ist längst ein Standortfaktor im globalen Wettbewerb gewordenund beschleunigt die Arzneimittelentwicklung, um innovative Therapien schnellerauf den Markt zu bringen. Das neue Gesetz regelt diesen Zugang und erlaubt derpharmazeutischen Industrie erstmals auf Anfrage die Nutzung anonymisierter oderpseudonymisierter Gesundheitsdaten für Forschungszwecke. "Jetzt kommt es aufeine schnelle und nachhaltige Umsetzung zum Wohle der Patient*innen an", soZerlin.