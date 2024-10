Graphite One wird von der US-amerikanischen Export-Import Bank für sein Projekt zur Errichtung einer Lieferkette für hochentwickelte Graphitmaterialien in den USA eine Finanzierung von bis zu 325 Mio. $ in Aussicht gestellt

Die Absichtserklärung der EXIM ist unverbindlich und stellt eine mögliche Finanzierung über eine Tilgungsdauer von 15 Jahren im Rahmen von EXIMs Initiative „Make More In America“ sowie die besondere Berücksichtigung im Rahmen des „China and Transformational Exports Program“ in Aussicht.

Mit der potenziellen Finanzierung wird G1s Strategie zur Errichtung einer kompletten Graphit-Lieferkette in den Vereinigten Staaten unterstützt, die sowohl für die nationale Wirtschaft als auch für die nationale Verteidigung von großem Nutzen ist.

Die Finanzierungszusage der EXIM hängt von der Einreichung des Antrags, vom Due-Diligence-Verfahren, vom Underwriting-Verfahren und vom Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen ab.

22. Oktober 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (GPH: TSX‐V; GPHOF: OTCQX; ISIN: CA38871F1027; WKN: A2PFXE) („Graphite One“ oder das „Unternehmen“), das in den Vereinigten Staaten eine komplette heimische Lieferkette für hochentwickelte Graphitmaterialien plant, hat heute bekannt gegeben, dass es von der Export-Import Bank of the United States („EXIM“) eine unverbindliche Absichtserklärung („LI“) für eine mögliche Fremdfinanzierung von bis zu 325 Mio. $ über die von EXIM lancierten Initiativen „Make More in America“ und „China and Transformational Exports Program“ (CTEP) erhalten hat.

In der Absichtserklärung heißt es: „Wir freuen uns, diese Absichtserklärung zur Unterstützung des von Graphite One (Alaska) Inc. vorgeschlagenen Kapitalfinanzierungsplans für die AAM-Fertigungsanlage zu übermitteln. Auf Grundlage der vorläufigen Informationen über die zu erwartenden US-Exporte und die durch dieses Projekt ermöglichten Arbeitsplätze in den USA kann die EXIM im Rahmen der EXIM-Initiative 'Make More in America' eine potenzielle Finanzierung in Höhe von bis zu 325 Mio. $ der Projektkosten mit einer Tilgungslaufzeit von 15 Jahren in Betracht ziehen.“

„Die heutige Ankündigung bestätigt den Fokus von Graphite One auf die Entwicklung einer zu 100 % in den USA ansässigen Lieferkette für hochentwickelte Graphitmaterialien“, so Anthony Huston, President und CEO von Graphite One. „Die potenzielle Finanzierung durch die EXIM, die auf die beiden Zuwendungen des Verteidigungsministeriums im Rahmen des Defense Production Act und der Defense Logistics Agency folgt, unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die Versorgung der Vereinigten Staaten mit heimischem Graphit zu ermöglichen und damit die 100%ige Abhängigkeit der Nation vom Ausland zu beenden.“