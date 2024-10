Kommentar zu Sparkurs und weniger Erlöse bei Mercedes-Benz

GAP-Minder schrieb 19.10.24, 12:40

Du hast es einfach nicht kapiert: die E-Mobilität setzt sich deswegen weltweit durch, weil sie die Verbrennertechnologie in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Im wichtigsten Automarkt China haben E-Autos und Hybride bei den Zulassungen den Verbrenner erstmals überholt. Und das, obwohl die E-Autos erst ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Das heißt, dass hier noch deutliche Fortschritte, auch bei der Batteriegröße, zu erwarten sind. Und dann ist auch eine staatliche Lenkung, die ja eh schon kaum mehr spürbar ist beim privaten Käufer, gar nicht mehr notwendig, einfach weil sich das Bessere durchsetzen wird. Am Markt, und nicht durch staatliche Steuerung. Daher muss die Beurteilung der E-Mobilität auch immer den künftigen Entwicklungsstand mit einbeziehen und darf sich nicht auf den noch nicht so perfekten Status Quo stützen. Letztendlich kann man dass durchaus vergleichen mit den Fortschritten bei der Erneuerbaren, wo die Kosten für Solar, Windkraft und Speicher fallen und fallen. Im letzten Jahrzehnt um bis zu 90 Prozent. Am Anfang hat es gezielte Förderung gebraucht, jetzt in vielen Bereichen nicht mehr.

Wenn sich jetzt aber das E-Auto auf den Märkten durchsetzt und wir haben als Exportland nichts zu bieten gegen die Wettbewerber aus China, Korea, USA, Frankreich usw., dann werden Werke schließen müssen und wir erleben die Deindustrialisierung, vor der jetzt alle warnen.



Fazit: es geht nicht um Ideologie, sondern um zukunftsfähiges Handeln. Und das ist eine zutiefst ökonomische Betrachtung.