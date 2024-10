Zu früh gefreut: AMD enttäuscht Anleger erneut – Aktie bricht ein!

Die mit dem Unternehmen verbundenen KI-Hoffnungen haben sich nach drei enttäuschend verlaufenen Quartalen in diesem Jahr bislang nicht erfüllt. Zwar entwickelte sich das Datencenter-Geschäft dank hoher Nachfrage auch von AMDs KI-Beschleunigern gut, umso schwächer jedoch verliefen jedoch die Entwicklungen in anderen Geschäftsbereichen.

Mit einem Plus von knapp 13 Prozent seit dem Jahreswechsel hinkte die Aktie von Halbleiterhersteller AMD trotz der am Dienstag erzielten Kursgewinne sowohl dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 als auch Branchenprimus Nvidia deutlich hinterher.

Gut ist nicht gut genug

Diesem Trend ist das Unternehmen im abgelaufenen Quartal erneut zum Opfer gefallen. AMD konnte mit seinen Zahlen nicht überzeugen, Anleger reagierten enttäuscht und verkauften in der US-Nachbörse kräftig.

Zwar gelang dem Konzern nach einem Umsatzanstieg um 17,6 Prozent auf 6,82 Milliarden US-Dollar das Schlagen der Analystenerwartungen, die vorab auf einen um 110 Millionen US-Dollar geringeren Erlös getippt hatten.

Dafür aber patzte AMD beim Gewinn, denn hier sind die Schätzungen mit 0,92 US-Dollar pro Anteilsschein "nur" getroffen werden. Damit hat sich das von CEO Lisa Su geführte Unternehmen gegenüber dem Vorjahresquartal zwar um 22 Cent und damit über 30 Prozent steigern können, die hohe Bewertung der Aktie erlaubte aber keine Schwäche.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Stand vor 12 Monaten einem Gewinnwachstum in Höhe von 33 Prozent. Im selben Quartal des Vorjahres hatte der Nettogewinn bei 1,14 Milliarden US-Dollar gelegen.

Datencenter-Geschäft sehr stark, Gaming und Embedded schwach

Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche wurde im Datencenter-Geschäft die erhoffte Umsatzverdoppelung erreicht. Hier gelang mit 3,5 Milliarden US-Dollar ein Wachstum von 122 Prozent – in diesem Segment sind auch die mit KI-Beschleunigern erzielten Erlöse enthalten.

Die anhaltende Erholung auf dem PC-Markt bescherte dem Client-Segment ebenfalls ein Plus. Hier kletterten die Erlöse um 29 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Erneut mit Verlusten hatte hingegen das Gaming-Geschäft zu kämpfen, wo der Umsatz um 69 Prozent auf 462 Millionen US-Dollar fiel. Auch das "Embedded"-Segment verzeichnte hohe Einbußen. Hier gaben die Erlöse um 25 Prozent aug 927 Millionen US-Dollar nach.

Fantasieloser Ausblick sorgt für Enttäuschung

Für das kommende Quartal erwartet AMD einen Umsatz in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar (±300 Millionen US-Dollar), was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg von 22 Prozent entsprechen würde. Die Marktprognose lag mit 7,55 Milliarden US-Dollar allerdings leicht darüber.

Ein konkretes Gewinnziel nannte der Konzern in seiner Pressemitteilung nicht, dafür jedoch ein Margenziel: Die bereinigte Bruttomarge soll sich auf 54 Prozent belaufen – und sich damit auf dem Niveau des zurückliegenden Quartals bewegen.

Aktie bricht ein, Unterstützung in Gefahr

Den Doppelschlag aus gerade so erreichten Gewinnerwartungen und einer vergleichsweise schwachen Guidance, gerade wenn man sich das Wachstum anderer Halbleiterunternehmen wie Nvidia ansieht, verzeihen Anleger der Aktie nicht.

Die verbilligte sich in der US-Nachbörse nach über 10 Millionen gehandelten Stücken (Stand: 21:55 Uhr) um über 7 Prozent und machte damit sämtliche in den vergangenen Handelstagen erzielten Gewinne wieder zunichte.

Haben die Abgaben am Mittwoch auch in dieser Höhe Bestand, gerät die bei etwa 155 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie unter Druck. Deren Unterschreiten könnte in den kommenden Wochen angesichts der hohen Bewertung der Aktie zu noch höheren Verlusten führen.

Hinweis: Eine Einschätzung der wallstreetONLINE-Redaktion lesen Sie in Kürze! Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion