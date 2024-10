Durch KI gewinnen Deutsche Mitarbeitende rund eine Stunde am Tag / Anteil zukunftsfitter Arbeitskräfte in Deutschland über dem globalen Durchschnitt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adecco Group Aktie Die Adecco Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 29,24 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2024, 10:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adecco Group Aktie um -3,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,34 %. Die Marktkapitalisierung von Adecco Group bezifferte sich zuletzt auf 4,91 Mrd.. Adecco Group zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,6717. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2000 %.

Düsseldorf (ots) - Die Umfrage "Global Workforce of the Future" der Adecco Grouphat 35.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weltweit befragt, davon 2025 inDeutschland. Die Studie zeigt erste Anzeichen für Effizienzsteigerung durchKünstliche Intelligenz (KI). In Deutschland geben drei Viertel der Nutzer an,produktiver zu sein.KI spart deutschen Arbeitnehmenden durchschnittlich eine Stunde pro TagDer Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) spart deutschen Arbeitnehmerndurchschnittlich 64 Minuten pro Tag. Die Umfrage deutet darauf hin, dass dieeingesparte Zeit für eine höhere Wertschöpfung genutzt wird. In Deutschlandnutzen fast ein Drittel der Beschäftigten (31 %) diese gewonnene Zeit fürkreativere Arbeiten, respektive 32 %, um eine sorgfältigere und höhere Qualitätder Arbeit zu gewährleisten und um strategischer zu arbeiten (28 %).Die Zeitersparnisse scheinen sich über alle Branchen hinweg zu bestätigen. Aufglobaler Ebene gaben Arbeitnehmende in den Bereichen Energie,Versorgungsunternehmen und Umwelttechnologien die höchste Zeitersparnis mit 75Minuten pro Tag an, während der niedrigste Wert - im Bereich Luft- und Raumfahrtsowie Verteidigung - bei 52 Minuten pro Tag lag. Arbeitnehmende imTechnologiesektor sparten durchschnittlich 66 Minuten pro Tag, in derFinanzbranche 57 Minuten und im verarbeitenden Gewerbe 62 Minuten pro Tag.36 % der deutschen Arbeitnehmenden haben eine Schulung zur Anwendung von KI amArbeitsplatz abgeschlossen. Davon ist der Anteil der Studienteilnehmenden, dieeine gezielte Schulung mit dem Fokus auf ethische oder vertrauenswürdigeAnwendung von KI absolviert haben und diesen in ihrer Arbeit auch anwenden, inDeutschland mit 83% besonders hoch.Peter Blersch, Country President der Adecco Group Germany, sagt dazu: "Wirbeschäftigen uns in der fünften Edition der Studie ausführlich mit denAuswirkungen von KI auf eine Arbeitswelt im Umbruch. Die groß angelegte Studiezeigt einen echten Produktivitätsgewinn durch die Verwendung von KI, der aufeine höhere Wertschöpfung einzahlt. Ich rate Unternehmen, ihre Mitarbeitendendurch aktive Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten auf diesem Weg zuunterstützen und so die gesamte Belegschaft gezielt auf dem Weg Richtung Zukunftzu begleiten."Arbeitswelt im Umbruch: KI erfordert gezielte innerbetriebliche Mobilität undWeiterbildungNeben der Messung der Auswirkungen von KI liefert die Studie weitereErkenntnisse darüber, wie sich die Arbeitswelt verändert.Fähigkeiten allein reichen nicht: Anpassungsfähigkeit als Schlüssel zum Erfolg