Aixtron: Quartalszahlen enttäuschen – Aktie unter Druck trotz Halbleiterboom!

Aixtron, ein Halbleiterzulieferer, hat am Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlicht, die auf eine herausfordernde Geschäftslage hinweisen. Im laufenden Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der Aktienkurse um über 55 Prozent, was es zu einem der schwächsten Werte im TecDAX macht. Trotz eines anhaltenden Booms in der Halbleiterbranche kämpft Aixtron mit sinkenden Auftragseingängen und Margen, was auch im kommenden Jahr zu einem Rückgang der Erlöse führen dürfte.

Im letzten Quartal sank der Umsatz um 6,1 Prozent auf 156 Millionen Euro, was am unteren Ende der Prognose liegt. Aixtron begründet dies mit der "Auslieferung eines Großprojektes auf Wunsch des Kunden". Das EBIT fiel von 45,3 Millionen Euro auf 37,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von 17,2 Prozent entspricht. Diese überproportionale Abnahme des Gewinns ist auf eine schwächere Marge zurückzuführen, die von 27 auf 24 Prozent fiel. Auch das Periodenergebnis für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres war schwächer als im Vorjahr, obwohl der Umsatz leicht auf 439,5 Millionen Euro stieg. Das EBIT sank jedoch von 83,5 Millionen Euro auf 52,9 Millionen Euro, was teilweise auf gestiegene Forschungsausgaben zurückzuführen ist.