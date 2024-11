Die Botschaft der Märkte am Tag der US-Wahl ist klar: Trump wird gewinnen - das zeigt der Aktien-Anstieg (alle Sektoren im S&P 500 im Plus), das zeigt der Anstieg von Bitcoin, und das zeigt auch der Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen. Können sich die Märkte irren? Natürlich, zumal das Rennen extrem knapp ist und wie bei den Wahlen 2016 und 2020 wohl durch wenige tausend Stimmen entschieden wird! Daher sind die heutigen Kursentwicklungen besser noch mit Vorsicht zu genießen - zumal ein Sieg von Trump zwar eine kurzfristige Aktien-Rally auslösen dürfte, dann aber der große und ultimative Gegenspieler ins Spiel kommt: der Anleihemarkt! Denn an den Anleihemärkten würden dann die Renditen (Kapitalmarkt-Zinsen) weiter steigen. Damit würde Geld immer teurer - und die Fed könnte die Zinsen weniger senken als von den Mäkten eingereist..

Das Video "US-Wahl: Aktien, Bitcoin, Zinsen - Trump-Sieg wird eingepreist!" sehen Sie hier..

