Viele Neuerungen, spannende Formate und VIPs bringen die Healthcare-Trends auf den Punkt / Deutscher Krankenhaustag erstmals mitten im Messegeschehen

Düsseldorf (ots) - "Von kommenden Montag bis Donnerstag heißen wir wiederFachpublikum aus allen Bereichen der internationalen Gesundheitswirtschaft zurMEDICA 2024 (https://www.medica.de) und COMPAMED 2024 (https://www.compamed.de)willkommen. Geboten wird eine enorme Vielfalt an Innovationen und spannendenProgrammformaten mit vielen Highlights, Neuerungen und hochkarätigen Speakern",blickt Christian Grosser, Director Health & Medical Technologies, dem Messestartmit Vorfreude entgegen. Insgesamt werden vom 11. bis 14. November 5.800Beteiligungen aus 72 Nationen alle Hallen des Messegeländes auslasten und mitihren Neuheiten die Rolle beider Veranstaltungen unterstreichen als die weltweiteinzigartigen Informations- und Geschäftsplattformen für die kompletteWertschöpfungskette medizintechnischer Systeme und Produkte - inklusive derEntwicklung und Fertigung.Eine wichtige Neuerung dieses Jahr wird markiert durch die thematisch angepassteHallenzuordnung in den MEDICA-Erlebniswelten "Med Tech & Devices" und "DigitalHealth" mit einer neuen Location für den begleitenden Deutschen Krankenhaustag(https://www.medica.de/dkt1) . Die Leitveranstaltung für das Topmanagementdeutscher Kliniken fand bislang im Congress Center Düsseldorf statt und rücktnun mitten ins Messegeschehen, in die Halle 12. Zum Programmauftakt werden u. a.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (live zugeschaltet) undNRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zu den Delegierten sprechen und dabeiinsbesondere den Blick richten auf die Veränderungen der deutschenKliniklandschaft als Ergebnis der sich ankündigenden Krankenhausreform. Um denVeranstaltungsbereich herum sind thematisch passend ausstellende Unternehmen mitInnovationen für Klinikausstattung und Operationssäle gruppiert.In der Erlebniswelt "Digital Health" in Halle 13 geht es ebenfalls politisch zu,etwa beim von der Techniker Krankenkasse ausgestalteten MEDICA ECON FORUM(https://www.medica.de/mef1) (Gesundheitspolitik und -ökonomie im Kontext derHealthcare-Digitalisierung) und es wird heißen Gesprächsstoff geben rund um alleaktuellen IT-Trends und Digitalinnovationen. Dafür stehen mit ihrem Programm dasMEDICA HEALTH IT FORUM (https://www.medica.de/mhif1) , das MEDICA INNOVATIONFORUM (https://www.medica.de/mif1) (mit den beliebten Start-up-Pitches amMontag- und Dienstnachmittag) sowie die Sonderschau `Hospital of the Future´(Innovationen zu den Themen "Digitale Infrastruktur im Krankenhaus" und"Datennutzung am Beispiel der Intensivmedizin"), die Wearable Technologies Show