Sechs Digitale Orte 2024 im ländlichen Raum ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) - Digitale Innovationen in Kategorien wie Bildung, Gesundheit,

Kultur & Soziales und Smarte Kommune geehrt / Preisverleihung in Berlin



Die Entscheidung ist gefallen: Insgesamt sechs Projekte und Initiativen - von

der Wissenswerkstatt bis hin zur Matching-Plattform für gemeinschaftliche

Wohnprojekte - haben sich unter mehr als 160 teilnehmenden Projekten im

Wettbewerb Digitale Orte 2024 durchgesetzt. Mit dem Preis würdigen die

Initiatoren, Deutsche Glasfaser und Deutschland - Land der Ideen, erfolgreiche

Digitalisierungsprojekte im ländlichen Raum.





Schirmherrin Daniela Kluckert (MdB), Parlamentarische Staatsekretärin beimBundesminister für Digitales und Verkehr, betont die Bedeutung derDigitalisierung in der Fläche: "Die Digitalisierung ist die wesentlicheGrundlage für das Landleben der Zukunft. Digitale Lösungen und digitale Teilhabeermöglichen es, die Lebensverhältnisse in Deutschland gerechter zu gestalten.Der Wettbewerb zeigt, dass es viele engagierte Menschen in unserem Land gibt,die genau daran arbeiten und großartige Ideen haben. Die Preisverleihungverschafft ihnen mehr Sichtbarkeit und regt zu neuen Projekten an anderen Ortenan."So unterschiedlich die Projekte in den sechs Kategorien Bildung, Gesundheit,Kultur & Soziales, Mobilität & Infrastruktur, Smarte Kommune und Verwaltungsind, sie vereint das Bestreben, Lösungen für die strukturellenHerausforderungen des ländlichen Raums zu realisieren. Sie sind der Beleg dafür,dass Digitalisierung der Schlüssel für eine hohe Lebensqualität und für einegesellschaftliche und demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger auf demLand ist.Die Preisträger-Projekte in diesem Jahr sind:- Kategorie Bildung: Die Wissenswerkstatt als digitaler Lernraum(https://www.wiwe-sw.de/) , Wissenswerkstatt Schweinfurt e.V., Bayern- Kategorie Gesundheit: Teledoc im ländlichen Raum (https://careandmobility.de/telemedizin-ermoeglicht-digitale-hausbesuche-in-pflegeheimen/) , KreisEuskirchen KdÖR, Nordrhein-Westfalen- Kategorie Kultur & Soziales: Bring Together - Dein Match für ein neues Zuhause(https://www.bring-together.de/de/plattform) , Patchwork Communities GmbH ausLeipzig, Sachsen- Kategorie Mobilität & Infrastruktur: Shuttle Modellregion Oberfranken (SMO)(https://www.shuttle-modellregion-oberfranken.de/) , Nuts One GmbH aus Berlin- Kategorie Smarte Kommune: Digitalstadt.Ahaus (https://digitalstadt-ahaus.de/), Tobit Laboraties AG, Nordrhein-Westfalen- Kategorie Verwaltung: Kompass Kalletal(https://kalletal.kommunal-kompass.de/language) , Gemeinde Kalletal KdÖR,Nordrhein-Westfalen