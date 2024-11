Rekordbeteiligung beim größten taiwanesischen Festival für kreative Inhalte sorgt für Investitionspotenzial

TAIPEI, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Das Taiwan Creative Content Fest 2024 (TCCF), eine wichtige Veranstaltung für die asiatische Content-Industrie, wurde am 5. November mit einer rekordverdächtigen Zahl an internationalen Teilnehmern, Geldpreisen und Auszeichnungen sowie Projekteinreichungen eröffnet.

An der Eröffnungszeremonie nahmen die stellvertretende Kulturministerin Sue WANG, der Vorsitzende der Taiwan Creative Content Agency, Homme TSAI, der Geschäftsführer Jiunwei LU und der Gesetzgeber Chiaohui SU teil. Auf der offiziellen Aktivierungszeremonie mit schwimmenden Würfeln waren Vertreter verschiedener teilnehmender Länder auf der Bühne anwesend, darunter Franck PARIS, Direktor des französischen Büros in Taipeh; Fernando SCHMIDT, Generaldirektor für Exportförderung im chilenischen Handelsbüro Taiwan; Naimatul Farah Haji ISA, stellvertretender Direktor für Tourismus im malaysischen Freundschafts- und Handelszentrum, Taipeh; Philippe TZOU, Beauftragter für Handel und Investitionen für die Regionen Wallonien und Brüssel-Hauptstadt im belgischen Büro Taipeh; Chiaki MURAMOTO, Generalsekretärin der Abteilung für kulturelle Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit der Japan-Taiwan Exchange Association, Büro Taipeh; und Anthony RIVERA, Direktor der Abteilung für Handelsangelegenheiten im Wirtschafts- und Kulturbüro von Manila. Sie füllten die Würfel symbolisch mit kreativer Energie und Ressourcen, was in einer spektakulären digitalen Vorstellung gipfelte.

Ebenfalls anwesend waren Vertreter aus Neuseeland, Chile, Frankreich, Thailand, Indonesien und anderen Ländern sowie wichtige Branchenpartner von Fernsehsendern, Technologieunternehmen und Filmverbänden.

Der Vorsitzende Homme TSAI wies darauf hin, dass der neue Veranstaltungsort im Nangang Exhibition Center ein neues Kapitel in der Geschichte des TCCF darstelle, das auf eine Verlagerung hin zur Industrie und zur kommerziellen Rentabilität hinweise, im Gegensatz zu den früheren Jahren, die im Songshan Creative and Cultural Park stattfanden. Er fügte hinzu: „Wir hoffen, dass die Investitionen der TAICCA, die von der Beteiligung des privaten Sektors und der Industrie getragen werden, mehr Wirkung zeigen, um die Bedürfnisse der taiwanesischen kreativen Inhalte zu erfüllen."