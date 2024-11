Die Analystenstimmen des Tages: Infineon, Bayer, DHL Group und Jenoptik

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 30 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 werde operativ ein weiteres schwieriges Jahr, schrieb Analyst James Quigley in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Ein Schlusswort des Supreme Court in den USA könnte die Belastung durch den Gylophosat-Rechtsstreit merklich mildern. Die Wahrscheinlichkeit dafür hält Quigley aber für gering.

Barclays stuft DHL Group auf "Equal Weight"

Die britische Investmentbank Barclays hat DHL Group von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 37,50 Euro gesenkt. Trotz jüngster Senkung sieht der Experte Marco Limite laut seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse weitere Risiken für das Ebit-Konzernziel für 2026. Seine Schätzungen für die kommenden beiden Jahre liegen beim operativen Ergebnis nun bis zu 5 Prozent unter dem Konsens. Zudem sei die Bewertung der Aktien wenig reizvoll.

Hauck Aufhäuser Investment Banking stuft Jenoptik auf "Hold"

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Jenoptik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 20,60 Euro gesenkt. Analyst Finn Kemper monierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die derzeit nur begrenzte Planbarkeit mit Blick auf das Jahr 2025. Er wird deshalb vorsichtiger für das Technologieunternehmen. Dieses habe selbst einen Mangel an Vertrauen ausgedrückt hinsichtlich der Nachfrage. Ein "Übergangsjahr" spiegele sich in den Konsensschätzungen noch nicht wider.

UBS senkt das Kursziel für Infineon

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 42 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Nach bisherigen Verzögerungen ist die Startbahn frei zum Abheben", titelte Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit relativ konservativen Zielen für das neue Geschäftsjahr sei der Weg für eine bessere Gewinndynamik des Halbleiterkonzerns im Laufe des Jahres geebnet.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)

