1 Top-Value-, Dividenden- und Qualitätsaktie mit 7,72 % Rendite

Trotz der großen Fortschritte notiert der griechische Aktienmarkt heute weiterhin zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,8 (18.11.2024).

Und auch verschiedene Einzelaktien sind immer noch günstig bewertet.

Was Jumbo S. A. auszeichnet

Dazu zählt beispielsweise der führende griechische Einzelhändler für Haushaltswaren, Spielzeug, Schreibwaren und Saisonartikel Jumbo, dessen Aktien sich gleich in mehrfacher Hinsicht auszeichnen.

Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und besitzt heute in Griechenland, Zypern, Bulgarien und Rumänien über 86 Filialen (30.06.2024). Darüber hinaus ist es durch Kooperationen in den Ländern Albanien, Kosovo, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien, Montenegro und Israel mit 36 weiteren Geschäften unter der Marke JUMBO vertreten.

Neben dem stationären Handel vertreibt Jumbo seine Waren auch über das Internet. Der Händler mit Sitz in Moschato (Athen, Griechenland) ist für seine günstigen Preise bekannt und dominiert mit einem Marktanteil von circa 25 Prozent in Griechenland den Handel mit Spielwaren und saisonalen Produkten.

Ein Grund für die gute Unternehmensentwicklung ist auch eine vorteilhafte Aktionärsstruktur. So hält der Aufsichtsratsvorsitzende Apostolos-Evangelos Vakakis etwa 16,42 Prozent der Aktien, die derzeit einen Wert von circa 549,5 Millionen Euro besitzen (18.11.2024).

Hochprofitable Geschäftsentwicklung

Zwischen 2017 und 2023 sind Jumbos Umsatz und Gewinn von 681,4 auf 1.081,4 Millionen Euro beziehungsweise von 131 auf 303 Millionen Euro gestiegen. Dabei lagen die Gewinnmarge und die Gesamtkapitalrendite im Durchschnitt bei hohen 23,1 Prozent beziehungsweise 12,4 Prozent. Hinzu kommt eine solide Bilanz, die mit einer Eigenkapitalquote von zuletzt 74,5 Prozent überzeugt.

Im ersten Halbjahr 2024 legten Umsatz und Gewinn weiter um 8,37 Prozent auf 460,38 Millionen Euro beziehungsweise um 14,3 Prozent auf 121,69 Millionen Euro zu.

Günstige Bewertung & hohe Dividende

Hinzu kommt mit einem KGV von 10,48 eine günstige Aktienbewertung.

Jumbo schüttet des Weiteren regelmäßig Dividenden aus, die sich am Jahresergebnis orientieren. Zwischen 2017 und 2023 sind sie je Aktie von 0,36 auf 1,00 Euro gestiegen. Basierend auf einer Ausschüttungsquote von 42,75 Prozent notiert Jumbo derzeit zu einer Dividendenrendite von etwa 7,72 Prozent (18.11.2024). Die Auszahlungshäufigkeit des Unternehmens variiert allerdings innerhalb eines Jahres zwischen zwei und vier Terminen.

Perspektive

Jumbo könnte in den kommenden Jahren in Südosteuropa und über den Onlinehandel weiter expandieren und so seine Ergebnisse steigern.

Fazit Jumbo

Zwar ist die Zukunft immer unsicher, aber aktuell vereint Jumbo viele positive Aspekte. Dazu gehören eine gute Marktstellung, eine hohe Profitabilität, stetige und hohe Dividenden sowie weitere Wachstumsperspektiven.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg.

Die Jumbo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,44EUR auf Tradegate (20. November 2024, 11:13 Uhr) gehandelt.