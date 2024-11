Transpara verbessert die Krebserkennung durch Verringerung falsch-negativer Krebsfälle

Transpara von ScreenPoint Medical entdeckte in einer großen retrospektiven Studie mit Daten aus der Screening-Bevölkerung genau die Hälfte der falsch-negativen Krebsfälle – alle invasiv und häufig bei einer hohen Brustdichte.

NIJMEGEN, Niederlande, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Ergebnisse einer UCLA-Studie, die kürzlich im Journal of Breast Imaging veröffentlicht wurden, zeigen, dass die bewährte Brust-KI von Transpara die Krebserkennung verbessern kann, indem sie falsch-negative Krebsfälle verringert, wenn sie auf eine heterogene, reale US-Screening-Population angewendet wird. Die Studie „External Validation of a Commercial Artificial Intelligence Algorithm on a Diverse Population for Detection of False Negative Breast Cancers" zeigte, dass Transpara fast 50 Prozent der falsch negativen Brustkrebserkrankungen korrekt identifizierte, die meisten davon bei einer hohen Brustdichte.