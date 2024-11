Kundenorientierte Philosophie der Vingroup ist Wachstumstreiber für VinFast

Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Ukraine, wo der Unternehmergeist des Gründers Pham Nhat Vuong die Grundlage für bemerkenswerte Erfolge legte. Ein frühes Unternehmen war die Einführung der Instant-Nudelmarke Mivina. Anfangs stieß das Konzept der Instant-Nudeln bei den Ukrainern auf Skepsis, da sie die Idee, eine Mahlzeit in nur wenigen Minuten mit kochendem Wasser zuzubereiten, in Frage stellten. Anstatt sich ausschließlich auf konventionelles Marketing zu verlassen, setzte Vuong auf einen praktischen Ansatz und wies seine Mitarbeiter an, potenziellen Kunden das Produkt direkt vorzuführen. Dieses persönliche Engagement erwies sich als entscheidend und verwandelte anfängliche Zurückhaltung in breite Akzeptanz. Es verhalf dem Unternehmen später zu einem Wert von 150 Millionen Dollar.

Heute verkörpert VinFast die kundenorientierte Einstellung der Vingroup - und passt das Angebot an die Herausforderungen der Transformation zur Elektromobilität an. Als VinFast auf die Produktion von Elektrofahrzeugen umstellte, stellte es die Bedürfnisse der Besitzer von Benzinfahrzeugen weiterhin in den Vordergrund und führte branchenführende Grundsätze wie eine Zehn-Jahres-Garantie ein. Wie Pham Nhat Vuong im Jahr 2022 betonte: „Bei VinFast-Benzinautos halten wir nicht nur unsere bestehenden Verpflichtungen ein, sondern erweitern sie auch um noch vorteilhaftere Richtlinien und Dienstleistungen."

In allen Zielmärkten erweitert VinFast die kundenorientierte Philosophie durch einen starken Kundendienst, einschließlich marktführender Garantien. Strategische Partnerschaften haben zudem den Kundenzugang zu umfangreichen Ladenetzen und Reparaturdiensten erweitert. Ob durch die Zusammenarbeit mit führenden Infrastrukturanbietern oder die Bereitstellung innovativer mobiler Dienste: VinFast stellt sicher, dass die Kunden einen reibungslosen und sorgenfreien Übergang zu nachhaltiger Energie erleben.

