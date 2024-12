Blaues Gold: Das ist die günstigste Wasser-Aktie der USA

Die Aktie von California Water Service Group steht am Mittwoch im Fokus: Die Bank of America hat ihre Bewertung auf Buy gesetzt und ein Kursziel von 57 US-Dollar ausgerufen, was einem Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent entspricht. Mit einem Bewertungsabschlag von 8 Prozent im Vergleich zur Konkurrenz und einer starken Bilanz sieht die Bank erhebliches Wachstumspotenzial.

CWT ist der am niedrigsten bewertete reine Wasseranbieter in den USA, trotz verbesserter Ertragsaussichten und geplanten Investitionen in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum 2025 bis 2027 – ein Plus von 88 Prozent im Vergleich zu 2022-2024.