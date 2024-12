Trotz düsterer Aussichten steigen Weihnachtsausgaben - Hoffnungsschimmer für den Handel durch überraschendes Konsumverhalten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Läufer:innen oder Käufer:innen? Passantenfrequenzen

legen am ersten Adventswochenende in nahezu allen Städten zu. Vor-Pandemie

Frequenzen teilweise überschritten. Weihnachtsgeschäft zeigt widersprüchliche

Trends.



Die Konsumentinnen und Konsumenten sind zurück in den Innenstädten. Die

diesjährige Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint in

Zusammenarbeit mit dem IIHD-Institut zeigt, dass in nahezu allen untersuchten

Top-Einzelhandelsstandorten die Frequenz am ersten Adventswochenende zum Teil

deutlich zugenommen hat. In über der Hälfte der untersuchten 20 Städte mit den

höchsten Passantenfrequenzen werden sogar die Vor-Corona Frequenzen

überschritten. Ob das allerdings ein "Revival" der Innenstadt begründet, muss

mit Abstand bewertet werden. Die Frage, ob die Menschen originär zum

Weihnachtseinkauf in die Innenstadt kommen oder ob soziale und kulturelle

Interessen (z. B. der Besuch des Weihnachtsmarkts) überwiegen, bleibt offen.

Denn für Umsätze im innerstädtischen Einzelhandel ist nicht unbedingt die Zahl

der Läufer:innen (Passant:innen), sondern vor allem die Motivation der

Käufer:innen relevant - und die scheint ambivalent im diesjährigen

Weihnachtsgeschäft.





