Erholung auf Münchens Immobilienmarkt / Sinkende Zinsen fördern Nachfrage nach Kaufimmobilien / Interesse an möblierten Wohnungen steigt (FOTO)

München (ots) - Die Münchner Mr. Lodge GmbH hat ihren aktuellen

Immobilienmarktbericht für München veröffentlicht. Diese Analyse lässt für das

zweite Halbjahr 2024 eine Erholung des Immobilienmarkts erkennen, trotz

allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen. Treibender Faktor für schnellere

Kaufentscheidungen sind vor allem sinkende Zinsen und ein sinkendes Angebot. Im

Bereich der Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser verzeichnet Mr. Lodge

einen Zuwachs von über 5%. Gleichzeitig bleibt die Verfügbarkeit von

Kaufimmobilien eine Herausforderung, während die Zahl der Baugenehmigungen in

München im Gegensatz zu umliegenden Landkreisen zugenommen hat.



1. Mietmarkt möblierte Wohnungen und Häuser: Wachstum und hohe Attraktivität





Die Nachfrage nach möblierten Wohnungen in München ist im zweiten Halbjahr 2024um mehr als 5 % gestiegen. Besonders gefragt sind 1-Zimmer-Apartments, die 50 %der Gesamtanfragen ausmachen. Für Mieter, die beruflich bedingt nach Münchenkommen, ist eine vollständig möblierte, bezugsfertige Wohnung inklusiveschnellem Internet essenziell, um sich auf berufliche Herausforderungenkonzentrieren zu können. Dies macht möblierte Wohnungen weiterhin zu einemattraktiven Marktsegment.2. Kaufmarkt für Häuser und Wohnungen: Kaufpreise auf einem stabilen Niveau aberRückgang des AngebotsDie Verkaufspreise in München haben sich im zweiten Halbjahr 2024 erholt. VieleObjekte konnten innerhalb von ein bis zwei Monaten erfolgreich vermitteltwerden, vorausgesetzt, die Preisvorstellungen der Verkäufer waren realistisch.Insbesondere Kapitalanleger zeigen sich vorsichtig, was langfristigeInvestitionen betrifft.Die Verfügbarkeit von Kaufimmobilien ist sowohl in München als auch im Landkreiszurückgegangen. Per Stichtag am 25. November 2024 waren lt. Immobilienscout24.de12,2 % weniger Wohnungen sowie 9,45% weniger Häuser im Stadtgebiet verfügbar alsim Vorjahr. Im Gegensatz dazu stieg das Angebot an Grundstücken in einigenLandkreisen, was die Attraktivität der Region für Neubauprojekte unterstreicht.3. Baugenehmigungen: München zeigt positive EntwicklungWährend in vielen Landkreisen um München die Zahl der Baugenehmigungen 2024stark zurückging - teilweise um bis zu 59 % - verzeichnete die Stadt München biszum 30. September 2024 ein Plus von 7 %. Im Landkreis München stieg die Zahl derGenehmigungen sogar um 48 %, was die Stärke und Attraktivität des Standortsunter Beweis stellt.4. Bevölkerungswachstum und WohnraumbedarfDie Stadt München hat im Oktober 2024 die Marke von 1,6 Millionen Einwohnernüberschritten. Seit Jahresbeginn hat die Bevölkerung um 12.713 Personenzugenommen, was den Druck auf den Wohnungsmarkt weiter erhöht. Auch die Zahl derHaushalte wuchs um 7.788 auf 862.184 an. Dieses kontinuierliche Wachstumunterstreicht die Bedeutung eines stabilen und flexiblen Immobilienmarkts.5. Inflation und Zinsentwicklung: Entlastung für KäuferDie Inflationsrate in Deutschland lag im November 2024 bei 2,2 % und bleibtsomit vergleichsweise moderat. Gleichzeitig sorgen sinkende Zinsen für eineEntlastung der Immobilienkäufer. Mit Sätzen von rund 3 % für 15-jährigeFinanzierungen schaffen die Konditionen bessere Voraussetzungen fürInvestitionen in Wohneigentum.Fazit"In einem Markt, der sich stetig wandelt, ist es wichtiger denn je, aufindividuelle Bedürfnisse einzugehen - sei es bei der Suche nach einem neuenZuhause oder bei der Planung von Investitionen. Unser Ziel ist es, Mieter undKäufer mit fairen Angeboten und passgenauen Lösungen zu unterstützen. Einefundierte Beratung und eine klare Marktübersicht schaffen die Grundlage, umsichere und langfristige Entscheidungen zu treffen", sagt Norbert Verbücheln,Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH.Der vollständige Marktbericht steht unter https://www.mrlodge.de/fileadmin/mrlodge/download/Marktberichte/241210_Marktbericht_Q2_WEB.pdf zum Download bereit.