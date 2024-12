Ein ehrgeiziges Projekt zum Schutz der Verbrauchergesundheit und zur Förderung der Exzellenz von nativem Olivenöl extra FRANCE OLIVE - UNAPROL

Goldforall schrieb 12.12.24, 18:42

Was mir irgendwelche Ahnungslosen oder basher empfehlen , interessiert mich nicht …. auch das ganze Gelaber über eine Blase im Goldmarkt , wird regelmäßig widerlegt… also was soll der Käse .

Gold ist im letzten Anstieg um 80 Dollar gestiegen und hat heute im Tief im 40 Dollar bis 2680 korrigiert…. Warten wir doch erstmal ab , ob dieses Retracement hält ….

Da ist der eine Wachmann in einer Bank und arbeitet somit in der Finanzbranche und ein anderer tippt hier jedem Tag den gleichen Bashkram , weil er nicht nur keine Ahnung hat , sondern ihm auch nichts einfällt. Vielleicht reicht es auch nur für die Kopietaste, weil die Finger noch kalt sind von der Autobahnbaustelle…. Hier gibt es Gestalten… unglaublich