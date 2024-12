JD Logistics stellt den Fahrplan für die internationale Geschäftsentwicklung vor, um eine 2 bis 3-tägige Lieferung in Dutzenden von Überseemärkten bis 2025 zu ermöglichen

SHENZHEN, China, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ – JD Logistics (auch bekannt als JINGDONG Logistics), der Logistikzweig von JD.com, hat heute auf der JINGDONG Logistics 2025 International Integrated Supply Chain Strategic Launch Event in Shenzhen seinen Fahrplan für die Geschäftsentwicklung im Ausland vorgestellt. Als Teil des Fahrplans wird das Unternehmen das Wachstum seiner „drei Netzwerke" beschleunigen, des globalen Lagernetzwerks, des Expresszustellungsnetzwerks und des Luftfrachtnetzwerks.

Die neue Initiative zielt darauf ab, die globalen E-Commerce-Omni-Channel-Fulfillment-Services des Unternehmens zu skalieren, einen „2-3 Day Delivery Circle" aufzubauen, die Regionen für Expresslieferungen zu erweitern und ein internationales Luftnetzwerk einzurichten. Diese werden hocheffiziente globale Lieferketten- und Logistikdienste für Kunden in Übersee, chinesische Marken und grenzüberschreitende Händler ermöglichen. Auf der Veranstaltung kündigte JD Logistics außerdem die Einführung des „Simplified Reverse Returns Service" und des „Overseas Warehouse Bulky Item Delivery and Installation Service" an.