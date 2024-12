EVE Energy feiert einen wichtigen Meilenstein mit der Ankunft der modernen Ausrüstung in der malaysischen Anlage

KULIM KEDAH, Malaysia, 22. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 14. Dezember hat EVE Energy (SZSE: 300014), ein weltweit führendes Unternehmen für Lithiumbatterien, mit der Inbetriebnahme der neuen Produktionsanlage in Malaysia einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Wachstumsstrategie zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung erreicht. Das Werk in Kulim, das 53. des Unternehmens, soll ein Eckpfeiler der internationalen Produktions- und Lieferkapazitäten des Unternehmens werden. Das Werk ist auf die Herstellung zylindrischer Lithiumbatterien für Elektrowerkzeuge, Reinigungsgeräte, elektrische Zweiräder usw. spezialisiert und soll als Technologie- und Produktivitätszentrum einen Beitrag zur Energiewende und zur kohlenstoffarmen Entwicklung leisten, die für die Zukunft der Industrie entscheidend sind.

„Die Errichtung der Anlage von EVE Energy in Malaysia wird die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen China und Malaysia im Bereich der erneuerbaren Energien weiter stärken", so Liu Jianhua, Mitbegründer und Geschäftsführer von EVE Energy. „Das malaysische Werk verfügt über eine fortschrittliche Technologie und eine große Produktionskapazität. Sobald es in Betrieb ist, wird es die Fähigkeiten von EVE Energy in den Bereichen internationale Fertigung, Lieferung und Zusammenarbeit stärken und uns in die Lage versetzen, die Liefer- und Serviceanforderungen unserer Kunden weltweit besser zu erfüllen."

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Lithiumbatterien hat EVE Energy weltweit mehr als 3 Milliarden Einheiten ausgeliefert. Das bemerkenswerte Wachstum des Unternehmens wird durch sein umfassendes Angebot für verschiedene Szenarien, Systeme und Größen untermauert. Das malaysische Werk verfügt über modernste Automatisierungsanlagen sowie einen branchenführenden Automatisierungsgrad und ist auf dem besten Weg, jährlich 680 Millionen zylindrische Batterien zu produzieren. Zusätzlich hat das Werk ein digitales, intelligentes Kontrollsystem eingeführt, das den gesamten Produktlebenszyklus sowie die industrielle Kette abdeckt und sowohl die Effizienz der Produktion als auch die Produktqualität gewährleistet. Diese Innovation ermöglicht es dem Werk, seinen Kunden hochwertige Batterieprodukte anzubieten.

Während der Zeremonie unterzeichnete EVE Energy strategische Kooperationsverträge mit mehreren Unternehmen, darunter Greenworks, Chervon und JTI, mit dem Ziel, die Partnerschaften zu vertiefen und gemeinsam ein neues Kapitel aufzuschlagen. Im Namen der malaysischen Regierung, YB. überreichte Prof. Dr. Haim Hilman Bin Abdullah EVE Energy eine Ehrenplakette, mit der die lokale Anlage des Unternehmens als „Kedah Strategic Partner Industrial Park" ausgezeichnet wurde.

„Das malaysische Werk hat mit der Ankunft der Anlage nur 16 Monate nach dem ersten Spatenstich im August 2023 ein wichtiges Ziel erreicht", erklärte Vincent Wong, Senior Vice President von EVE Energy. „Die Anlage soll im ersten Quartal des nächsten Jahres die Produktion aufnehmen und wird damit die erste Anlage von EVE Energy außerhalb des Heimatmarktes sein, die eine Massenproduktion und -lieferung ermöglicht. Die wachsende Präsenz auf den ASEAN-, europäischen und nordamerikanischen Märkten wird sicher die Nachfrage unserer Kunden effektiv befriedigen."

Für die Zukunft plant EVE Energy, seine günstigen Ressourcen zu nutzen, um seine Technologie-, Produktions- und Betriebskapazitäten zu verbessern. Das Unternehmen ist bestrebt, seine internationalen Aktivitäten kontinuierlich auszubauen, seine Führungsposition bei umfassenden Lösungen für zylindrische Batterien zu stärken sowie einen zusätzlichen Wert für seine Kunden und die Gesellschaft insgesamt zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586013/image_5024998_29383551.jpg

