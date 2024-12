Deutsche halten sich für marktwirtschaftlicher, als sie sind

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Bayer Aktie Beiträge: 26.483 Beiträge:

Berlin (ots) - Planwirtschaftlich bei Preisregulierung und Umverteilung,marktwirtschaftlich bei Klimaschutz und GleichheitsbegriffDie Menschen in Deutschland sind weniger marktwirtschaftlich eingestellt, alssie sich selbst einschätzen. Beim INSM-Marktwirtschaftsbarometer kommen dieDeutschen im Durchschnitt auf einen leicht planwirtschaftlichen Wert von -3 aufeiner Skala von +100 für rein marktwirtschaftlich und -100 für reinplanwirtschaftlich. Dafür wurden sie in zwölf Themenfeldern befragt und aus denErgebnissen wurde ein Durchschnittswert gebildet. Nach ihrer eigenen Haltunggefragt, schätzen sich insgesamt 56,3 Prozent (eher) marktwirtschaftlich und nur16,7 Prozent (eher) planwirtschaftlich ein. Dies ergab eine repräsentativeUmfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Initiative NeueSoziale Marktwirtschaft (INSM).Marktwirtschaftlich denken die Deutschen eher beim Mindestlohn (46,6 Prozent fürFestlegung durch Tarifpartner, 32,4 Prozent durch die Politik) und ganz klarbeim Thema Chancen- oder Vermögensgleichheit: Hier spricht sich die deutlicheMehrheit (70,5 Prozent) für gleiche Chancen aus, wohlhabend zu werden,wohingegen nur 10,7 Prozent wollen, eine gleiche Vermögensverteilung fürwichtiger halten. Außerdem ist die Mehrheit für einen zurückhaltenden Staat inder Wirtschaftspolitik: 48,9 Prozent wünschen sich weniger staatliche Eingriffein die Wirtschaft, nur 31,2 Prozent wünschen sich eine aktivere Rolle desStaats. Selbst bei drohenden Insolvenzen großer Unternehmen wünschen sich nur15,1 Prozent einen Unternehmenskauf durch den Staat, 53,9 Prozent sind dagegen.Und sogar bei der Absicherung von persönlichen Lebensrisiken wie Armut oderfinanziellen Schäden durch Unwetter ist eine relative Mehrheit von 43,4 Prozenteher für Eigenverantwortung und nur 21,6 Prozent sind für staatlicheAbsicherung. In der Klimapolitik wollen mit 45,1 Prozent mehr MenschenKlimaschutz durch Innovationen als durch staatliche Regulierung (10,8 Prozent).Und eine Mehrheit möchte auch eher niedrigere Steuern (56,3 Prozent) als mehrstaatliche Daseinsvorsorge (34,8 Prozent).Planwirtschaftlicher, also für mehr staatlichen Einfluss, sind die Befragtenbeim Betrieb öffentlicher Infrastruktur wie Telekommunikation und Krankenhäuser.76,3 Prozent wollen vermehrt öffentliche Betreiber, nur 8,9 Prozent vermehrtprivate Betreiber. Auch befürwortet gut jeder Zweite (51,8 Prozent) einestaatliche Regulierung von Preisen lebensnotwendiger Güter wie Strom undNahrung. Nur 26,2 Prozent wollen eine Preisbildung ohne Staatseinfluss. Bei derOrganisation von Sozialversicherungen setzt auch eine Mehrheit auf den Staat