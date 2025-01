Donyell Malen vor Wechsel zu Aston Villa: Dortmund in der Klemme!

Malen, der im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven nach Dortmund wechselte und einen Vertrag bis 2026 hat, gilt seit längerem als Spieler, der einen Wechsel nach England anstrebt. In der Vergangenheit wurde er von BVB-Trainer Nuri Sahin wegen seiner Einstellung kritisiert, was möglicherweise zu seinem Wunsch beigetragen hat, den Verein zu verlassen.

Die Gerüchte um einen Wechsel von Donyell Malen, dem Außenstürmer von Borussia Dortmund, nach England verdichten sich. Laut dem niederländischen Fußballmagazin "Voetbal International" hat sich der 25-Jährige bereits mit Aston Villa auf einen mehrjährigen Vertrag geeinigt. Auch die "Bild"-Zeitung berichtet, dass Malen dem Premier-League-Club grünes Licht für den Transfer gegeben hat. Die beiden Vereine sind jedoch noch in Verhandlungen über die Ablösesumme. Aston Villa hat ein Angebot von 18 Millionen Euro unterbreitet, während Dortmund eine Summe von rund 25 Millionen Euro fordert.

Parallel zu den Transfergerüchten steht Borussia Dortmund vor einer wichtigen Phase in der Bundesliga. Der Verein hat sich in der ersten Saisonhälfte als unbeständig erwiesen und belegt derzeit den 6. Platz in der Tabelle. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den vierten Platz, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt, ist der Druck auf die Mannschaft groß, insbesondere nach einer enttäuschenden letzten Saison. Dortmund muss seine Auswärtsleistung verbessern, um die Chance auf einen Top-4-Platz zu wahren.

Die finanziellen Aspekte des Transfers von Malen könnten für den BVB von Bedeutung sein. Der Verein hat für die laufende Saison mit einem Nettogewinn von 42 Millionen Euro aus Transfers kalkuliert, was bereits durch Verkäufe von Spielern wie Füllkrug und Brunner teilweise erreicht wurde. Ein erfolgreicher Transfer von Malen könnte die Gewinnprognose des Vereins weiter erhöhen, da sein aktueller Wert in der Bilanz mit nur 9 Millionen Euro veranschlagt ist. Alles, was über diesem Betrag liegt, würde sich ergebniswirksam auswirken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Borussia Dortmund in einer kritischen Phase sowohl sportlich als auch finanziell steht. Der mögliche Wechsel von Donyell Malen könnte nicht nur die Kaderplanung des Vereins beeinflussen, sondern auch die finanzielle Situation des Klubs verbessern, was für die kommenden Herausforderungen in der Bundesliga und der Champions League von großer Bedeutung ist.

