Trump erbt ein Desaster: Zinsen, Inflation, Schulden, Rezession!

Wenn Donald Trump am 20.Januar wieder US-Präsident wird, erbt er ein Desaster: eine wieder ansteigende Inflation, ausgeuferte Schulden bei gleichzeitig steigenden Kapitalmarkt-Zinsen. Daher wird die Fed die Zinsen absehbar nicht senken können (vielleicht muss sie sogar wieder anheben), die Schulden wiederum engen den finanziellen Spielraum für Trump erheblich ein, weil er nicht mehr schalten und walten kann wie er will: denn die Kapitalmarkt-Zinsen sind das Disziplinierungs-Instrument schlechthin - wenn die Kreditgeber streiken, ist auch The Donald machtlos! Die Hürden sind also gigantisch hoch - zumal immer deutlicher wird, welchen Scherbenhaufen die Biden-Administration hinterläßt!

Hinweise aus Video:

1. Fed-Protokoll unterstreicht Wende – Zinsen sinken langsamer

2. Aufzeichunug Webinar Andre Stagge und Markus Fugmann

