Hain Celestial ermutigt zu einem gesünderen Start ins Jahr mit einer bequemen Auswahl von Better-for-you-Produkten

HOBOKEN, N.J., 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN) ist ein führendes globales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch „Better-for-You"-Marken zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren. Das Unternehmen hilft Verbrauchern mit seinem breiten Angebot an leckeren und praktischen „Better-for-You"-Snack-, Getränke- und Mahlzeitenzubereitungslösungen, einen gesünderen Lebensstil zu führen.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich „Better for you" arbeitet Hain mit Ernährungsexperten, Kinderärzten und Forschungs- und Entwicklungsexperten zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte mit hochwertigen Zutaten hergestellt und mit Bedacht zubereitet werden.

42 % der britischen Verbraucher geben an, gesündere Lebensmittel und Getränke kaufen zu wollen, da die Lebenshaltungskostenkrise nachlässt¹, und 35,2 % der Verbraucher in Deutschland² haben sich vorgenommen, sich im Jahr 2025 gesünder zu ernähren – und Hain engagiert sich mehr denn je für „Better for you", indem es Menschen einen besseren Start in das neue Jahr ermöglicht.

Besser snacken

Beginnen Sie das neue Jahr mit besseren Snacking-Optionen, die Ihren Heißhunger stillen.

Gönnen Sie sich einen Better-for-you-Toast mit Hartley's More Fruit Less Sugar . Dieses Produkt hat einen höheren Fruchtgehalt und gleichzeitig einen um bis zu 30 % reduzierten Zuckergehalt im Vergleich zu herkömmlichen Konfitüren. Dieses Produkt ist nicht nur besser für Sie, sondern die praktische Flasche macht das Frühstück für viel beschäftigte Familien auch leichter. Die führende britische Geleemarke³ bietet das Sortiment in den Sorten Erdbeere und schwarze Johannisbeere an. Hartley's bietet auch Gelees ohne Zuckerzusatz und 10 Cal Gelees für den kleinen Hunger zwischendurch.

Im Januar geht der Alltag wieder los und sind Snacks für unterwegs für vielbeschäftigte Eltern und Betreuungspersonen mit Kleinkindern ein Lebensretter. Ella's Kitchen ist Großbritanniens Nr. 1 für Baby- und Kindernahrung4 und ein Certified B Corp. Seine 100 % biologischen Obst- und Gemüseprodukte sind leckere Snacks, die man immer dabei haben sollte, darunter The Green One Smoothie mit Äpfeln, Kiwi, Bananen und Birnen und Squishy Snacks Pumpkin + Mango Smoothie. Die Sweetcorn + Carrot Melty Sticks sind ein tolles Fingerfood und Cheesy Crunchy Veg Waves sind Snacks mit Bio-Käsegeschmack.

Ausgewogene Suppen im Winter