Airbus: Positive Analystenprognosen trotz Herausforderungen – Jetzt investieren!

Die kanadische Bank RBC und die Deutsche Bank Research haben kürzlich ihre Einschätzungen für den Flugzeugbauer Airbus nach der Veröffentlichung der Auslieferungsdaten für 2024 aktualisiert. RBC hat die Aktie mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 160 Euro bewertet. Analyst Ken Herbert stellte fest, dass Airbus zwar sein eigenes Absatzziel leicht verfehlt hat, jedoch die Markterwartungen übertroffen wurden. Dies deutet darauf hin, dass Airbus in einem herausfordernden Marktumfeld besser abschneidet als zunächst angenommen. Für das Jahr 2025 wird die Verfügbarkeit von Triebwerken als entscheidend angesehen, was auf mögliche Engpässe in der Lieferkette hinweist.

Parallel dazu hat die Deutsche Bank Research Airbus mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 185 Euro bewertet. Analyst Christophe Menard bemerkte, dass die Anzahl der Jet-Auslieferungen zwar nicht überraschend war, jedoch eine Verbesserung der Zuliefer-Situation zum Jahresende signalisiert. Diese positive Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass Airbus in der Lage ist, seine Produktionsziele in den kommenden Jahren besser zu erreichen. Menard äußerte sich optimistisch über die Perspektiven für 2025, was die Marktstimmung hinsichtlich Airbus weiter stärkt.