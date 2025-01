BrandPilot AI entfesselt die Zukunft von Adtech-Zahlungen mit Krypto-Integration über Coinbase Commerce

Toronto, Ontario - (16. Januar 2025) - BrandPilot AI Inc., (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) ("BPAI" oder das "Unternehmen"), ein führender Innovator für KI-gesteuerte Werbetechnologielösungen, gibt stolz die Einführung von Coinbase Commerce bekannt. Das Unternehmen akzeptiert nun Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) und andere führende Kryptowährungen. In einem kühnen Branchenersten wird BrandPilot AI digitale Währungen in seiner Bilanz halten, was sein Engagement für die Zukunft der dezentralen Finanzen und Blockchain-Innovation signalisiert.

Durch die Integration von Krypto-Zahlungen ermöglicht BrandPilot AI Kunden, ihre Werbekampagnen mit beispielloser Transparenz, Geschwindigkeit und Flexibilität zu finanzieren, eliminiert traditionelle Bankengpässe und umarmt die dezentrale Wirtschaft. Diese Initiative unterstützt die breitere Strategie des Unternehmens, in Web3, DeFi, NFT-Projekte und blockchain-gestützte Ökosysteme zu expandieren und zum bevorzugten Adtech-Partner für krypto-native Unternehmen und Projekte zu werden.

"Während sich die digitale Marketingwelt weiterentwickelt, fordern Web3- und Blockchain-Unternehmen die gleiche Transparenz, die sie in ihren eigenen Ökosystemen propagieren", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Unsere Integration mit Coinbase Commerce geht über die Akzeptanz von Krypto hinaus - es geht darum, mit Innovation zu führen, Transparenz zu fördern und Kunden die Agilität zu bieten, die sie zum Gedeihen benötigen. Indem wir diese Währungen in unserer Bilanz halten, richten wir uns am dezentralen Ethos der Web3-Gemeinschaft aus."

Krypto-Zahlungen, die Werbekampagnen aufwerten

- Volle Transparenz: Das unveränderliche Hauptbuch der Blockchain gewährleistet prüfbare, transparente Transaktionen und verstärkt die Verantwortlichkeit.

- Schnellere Transaktionen: Keine Verzögerungen durch Bankgenehmigungen - finanzieren Sie globale Kampagnen sofort mit Krypto.

- Ein Bekenntnis zur Innovation: Die Bereitschaft von BrandPilot AI, Krypto zu halten, signalisiert Vertrauen in das langfristige Potenzial digitaler Währungen.