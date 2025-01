Zalando nimmt Abou You ins Visier – Übernahmeangebot steht

Maßgeschneidertes Angeot in der Modebranche: Zalando gab am Montag bekannt, dass es das öffentliche Übernahmeangebot für den Konkurrenten About You gestartet hat, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Zustimmung bereits gegeben hatte.

Die Annahmefrist laufe voraussichtlich bis zum 17. Februar, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Zalando bietet, wie bereits bekannt, 6,50 Euro je Aktie, was About You früheren Angaben zufolge mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet.

Das Übernahmeangebot unterliege keiner Mindestannahmeschwelle. Vorstand und Aufsichtsrat von About You begrüßten und unterstützen das Angebot, hieß es.

Durch Vereinbarungen mit den Hauptaktionären, der Otto Group, der Otto-Familie, Heartland und allen drei Gründern und Vorstandsmitgliedern von About You, sowie durch weitere Zukäufe, hat sich Zalando den Angaben zufolge bereits knapp 80 Prozent des Aktienkapitals an dem Unternehmen gesichert.

Der Abschluss der Transaktion werde im Sommer 2025 erwartet.

Besonderen Gegenwind kriegt die Modebranche durch China: Einerseits gingn aufgrund der Wirtschaftsflaute in China die Margen auf dem asiarischen Markt zurück; anderseits macht das "Reich der Mitte" selbst starke Konkurrenz mit der neuen Temu-App. Ein Konzept der chiesischen Plattformen ist es, teilweise nur On-Demand zu produzieren. Damit entfallen einige Lager-und Herstellungskosten. About-You-Chef Tarek Müller hatte zuletzt angekündigt, dass auch About You 2025 dieses Konzept anbieten werde.

Mit dem neuen Milliarden-Zukauf baut Zalando seine Position als Online-Modehändler weiter aus. Die Zalando-Aktie bleib im Handel am Montag unbeeindruckt von der Übernahme. Die About You-Anteile stiegen erwartungsgemäß um knapp 3 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

