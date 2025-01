Donald Trump möchte Förderung für E-Autos abschaffen!

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Gestern stand die Vereidigung vom neuen US Präsidenten Donald Trump im Fokus. In seiner Antrittsrede machte er direkt klar, dass er die Förderung von Elektroautos wieder abschaffen möchte und das Ziel seines Vorgängers Joe Biden, dass bis 2030 die Hälfte der Neuwagen elektrisch sein sollen, widerruft. Dies war zwar bereits so erwartet worden, aber die Aktie von Tesla hat - nach dem starken Anstieg seit November - bisher kaum auf diese Nachricht reagiert. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten zeigt Abwärtspotenzial auf. Aus diesem Grund wird ein Mini Future Short auf die Aktie von Tesla eröffnet. Mehr dazu in diesem Video.

➡️ WKN: UP7LZT