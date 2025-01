First Helium setzt Bohrung 7-30 auf unerschlossenem Leichtölvorkommen bei Worsley an

Calgary, Alberta, 21. Januar 2025 / IRW-Press / First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FWB: 2MC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit den Bohrungen auf dem bewährten unerschlossenen („PUD“) Ölstandort 7-30 in seinem Konzessionsgebiet Worsley in Nord-Alberta1,2 begonnen hat. Nach dem Niederbringen der Vertikalbohrung 7-30 wird das Bohrgerät des Auftragnehmers direkt zum Standort 7-15 verlegt, um dort Anfang Februar mit den Bohrungen zu beginnen, sofern es nicht zu unvorhergesehenen Verzögerungen kommt. Das Unternehmen wird weiterhin regelmäßig über die laufenden Feldaktivitäten informieren.

„Wir sind begeistert, wieder zu bohren - beginnend mit unserer Leichtölerschließungsbohrung 7-30, die am vergangenen Wochenende angesetzt wurde. Im Anschluss daran werden wir auf unserer bedeutenden Leduc-Anomalie 7-15 bohren, die laut seismischer Messung etwa fünfmal so groß ist wie die Fläche unserer erfolgreichen Entdeckung der Leichtöllagerstätte in 1-30. Günstige Ergebnisse aus diesen beiden Bohrungen werden das Risiko unseres Leduc-Projekts weiter verringern, wo wir 10 zusätzliche primäre Standorte mittels unserer eigenen 3D-Seismikdaten sowie das Potenzial für eine weitere südöstliche Ausdehnung auf unseren zu 100 % unternehmenseigenen Grundstücken identifiziert haben“, sagte Ed Bereznicki, President und CEO von First Helium. „Bei Erfolg würde das kombinierte Ölpotenzial dieser beiden Förderbetriebe einen sofortigen Cashflow und einen bedeutenden kurzfristigen Wert für unsere Aktionäre bieten“, fügte Herr Bereznicki hinzu.

Der Standort der vertikalen Bohrung 7-15 (siehe Abbildung 1) wurde für die Bohrarbeiten vorbereitet. Die Nähe der beiden Standorte, die etwa 6 km voneinander entfernt sind, ermöglicht einen effizienten Transfer der Bohranlage und minimiert die Mobilisierungskosten. Abhängig von den Ergebnissen werden die notwendigen Vorbereitungen getroffen, um die beiden Bohrungen vor dem Frühjahrstauwetter in Alberta (Zeitraum von Mitte/Ende März bis Mai, in dem der Verkehr von schwerem Gerät auf den Landstraßen der Provinz eingeschränkt ist) fertigzustellen, auszurüsten und anzuschließen, wodurch die Voraussetzungen für eine systematische Erschließung des ausgedehnten Grundbesitzes des Unternehmens geschaffen werden.

