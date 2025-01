Verbraucherausgaben für Apps stiegen 2024 deutlich - KI-Chatbots waren besonders gefragt

SAN FRANCISCO, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das Marktforschungsunternehmen Sensor Tower, spezialisiert auf Daten zur digitalen Wirtschaft und App-Nutzung, hat heute seinen jährlichen „State of Mobile Report" für 2025 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass die Verbraucherausgaben innerhalb der Apps (In-App-Purchase) sowie für App-Abonnements im Jahr 2024 weltweit 150 Milliarden US-Dollar erreichten, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ausgaben deutscher Nutzer lagen dabei auf Platz 5 im Ranking der 60 untersuchten Länder. Auch die Nutzungsdauer von Mobilgeräten stieg weiter an: Im vergangenen Jahr verbrachten Nutzer weltweit insgesamt 4,2 Billionen Stunden mit mobilen Geräten (+5,8 % im Vergleich zum Vorjahr). Die Zahl der App-Downloads ging jedoch leicht zurück, auf 136 Milliarden (-1,0 % im Vergleich zum Vorjahr).

Die Ergebnisse des Berichts zeigen, dass die Verbraucherausgaben für Non-Gaming-Apps die Ausgaben für Gaming-Apps im Jahresvergleich zum vierten Mal in Folge übertreffen. Die Ausgaben für Non-Games stiegen 2024 um fast 14 Mrd. US-Dollar (25 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr). Film- und Fernseh-Streaming (11,9 Mrd. US-Dollar) und Social Media Nutzung (11,7 Mrd. US-Dollar) waren mit großem Abstand die beiden größten Unterkategorien bei den Verbraucherausgaben im Jahr 2024.

Es waren jedoch die KI-Chatbots, die 2024 anderen Anwendungen die Show gestohlen haben. Das wachsende Interesse an generativer KI führte dazu, dass Verbraucher fast 1,1 Mrd. US-Dollar für Apps wie ChatGPT, Google Gemini und Doubao ausgaben – ein Anstieg von 200 % im Vergleich zum Vorjahr). Dieser Wachstumsschub, könnte dieses Segment innerhalb nur eines Jahres in die Top Ten der Verbraucherausgaben katapultieren. Die Zeit, die Nutzer in KI-Apps wie Character AI und ChatGPT verbracht haben, überstieg fast 7,7 Milliarden Stunden, und Apps, in denen KI erwähnt wird, wurden 17 Milliarden Mal heruntergeladen. Dies unterstreicht den wachsenden Appetit der Verbraucher auf KI-Funktionen und den Fakt, dass sie diese jederzeit zur Hand haben wollen.