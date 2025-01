Novo Nordisk: Kursziel 900 Kronen!

Barclays hat die Einstufung von Novo Nordisk auf "Übergewichten" bestätigt. Die positiven Ergebnisse der Phase-1b/2a-Studie zu Amycretin, einem Kandidaten zur Gewichtsreduktion, haben demnach die zuletzt negative Marktstimmung gegenüber Novo Nordisk deutlich verbessert.

Amycretin, ein wöchentlich subkutan verabreichtes Medikament, zeigte in der Studie einen beeindruckenden Gewichtsverlust von 22 Prozent nach 36 Wochen bei Patienten, die die höchste Dosis erhielten. Novo Nordisk gab an, dass das Sicherheitsprofil von Amycretin dem anderer Inkretin-basierter Therapien entspricht. Die Novo-Aktie haussierte in der Folge und schloss den Handel am Freitag mit einem Plus von über 7 Prozent.