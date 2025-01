Manganese X Energy Corp. gibt den Abschluss seiner nicht über Broker vermittelten 2,1-Mio.-$-Privatplatzierung unter Beteiligung von Eric Sprott bekannt

Montreal, Quebec - 29. Januar 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) gibt den erfolgreichen Abschluss seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) bekannt, bei der ein Bruttoerlös von 2.100.000 $ durch die Ausgabe von insgesamt 60.000.000 Zeichnungsscheinen (die „Zeichnungsscheine“) zu einem Zeichnungspreis von 0,035 $ pro Zeichnungsschein erzielt wurde. Die Platzierung wurde am 2. Januar 2025 in einer Pressemitteilung angekündigt.

Der Bruttoerlös aus der Platzierung wird aktuell auf einem Treuhandkonto verwahrt und für das Unternehmen freigegeben, sobald alle erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre und Regulierungsbehörden (die „Genehmigungen“) eingeholt wurden. Dazu zählt auch die Zustimmung der Aktionäre zur Schaffung einer neuen „Control Person" gemäß den Statuten der TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Die Platzierung bedarf der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSXV.

Nach dem Erhalt der entsprechenden Genehmigungen wird jeder Zeichnungsschein automatisch und ohne zusätzliche Gegenleistung in eine Wertpapiereinheit des Unternehmens („Einheit“) umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie („Aktie“) und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant („Warrant“) berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Kauf einer zusätzlichen Aktie („Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,06 $ pro Warrant-Aktie.

Sollten die Genehmigungen nicht bis spätestens 31. März 2025 vorliegen, werden die Zeichnungsscheine annulliert und die Treuhandgelder an die zeichnenden Personen zurückgezahlt.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine von der TSXV bzw. per Gesetz vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 29. Mai 2025 erlischt.

Umfangreiches Investment von Eric Sprott

Herr Eric Sprott hat sich über die Firma 2176423 Ontario Ltd., die sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, mit einem Betrag in Höhe von 2.000.000 $ beteiligt und 57.142.857 Zeichnungsscheine gezeichnet. Bei der Umwandlung gehen 57.142.857 Aktien und 28.571.428 Warrants in den Besitz von Herrn Sprott über, das entspricht 26,63 % der dann ausstehenden Aktien (nicht verwässert) bzw. 35,25 % (teilweise verwässert) bei vollständiger Ausübung der Warrants.

