Alles auf Gold?

Der Goldpreis legte in den letzten drei Monaten knapp 20% zu. Das gelbe Metall profitiert vor allem von der hohen Risikoaversion an den Finanzmärken. Wieviel Kurspotenzial der „sichere Hafen“ jetzt noch hat, schätzt Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein