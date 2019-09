DAX: Leicht im Minus

Anzeige

Auch am Dienstag gelang dem DAX nicht der Sprung über die 12.000 Punkte-Marke. Er notierte die meiste Zeit des Tages eher leicht im negativen Bereich. Mit Verlusten von 0,36 Prozent ging er schließlich auch aus dem Handel. US-Präsident Trump will in einer möglichen zweiten Amtszeit noch stärker gegen Chinas Wirtschaft vorgehen.

Mehr zu dieser und weiteren Sendungen finden Sie unter: https://bddy.me/2Uxhm9l _____________________________________________________________ Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:

Facebook: https://bddy.me/2UqwDZD Twitter: https://bddy.me/2UqWCA5 Linked-In: https://bddy.me/2UsKKOb