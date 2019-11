DAX steigt immer weiter

Der deutsche Leitindex hat in dieser Woche bisher jeden Tag mit einem Plus geschlossen. Gestern konnte er von positiven Meldungen im Handelsstreit profitieren. Erfahren Sie in der aktuellen Sendung, ob für den DAX auch heute grüne Vorzeichen zu erwarten sind.

