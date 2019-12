DAX startet verhalten in die Woche

Der DAX bewegte sich am Montag lange Zeit seitwärts. Am Nachmittag konnten jedoch die Bären letztendlich das Ruder übernehmen. Am Ende schloss er bei 13.105 Punkten. Durch viele offene Themen diese Woche werden die Märkte auch heute eher verhalten erwartet.

