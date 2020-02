Die Börsenparty geht in den USA weiter!

Dem deutschen Leitindex ist in der aktuellen Handelswoche wieder gelungen, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Dabei trübt die Stimmung, wenn man sich den amerikanischen Aktienmarkt anschaut. Die Indizes in den USA setzen seit mehreren Wochen neue Höchststände. Daher bleibt es nun spannend, wie es an den Börsen weitergehen könnte. Über dieses Thema sprechen Anouch Wilhelms und Ingmar Königshofen mit Friedhelm Tilgen.

Quelle: n-tv Zertifikate