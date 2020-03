Wie tief drückt Corona die Aktienmärkte?

Neue Corona-Sorgen sowie ein massiver Preisrutsch an den Ölmärkten belasten die Aktienmärkt wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wo der DAX in den kommenden Wochen und Monaten seinen Boden finden könnte, schätzt Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein.