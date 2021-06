Inflation macht Anleger nervös Gefahr für die Wirtschaft? "Preisdruck könnte weiter zunehmen" - Sophie Schimansky bei w:o TV zur US-Inflation

Restaurants, Reisen, Autos, Kleidung - die Konsumentenpreise sind in den USA so stark gestiegen wie seit Jahren nicht. Fed-Chef Jerome Powell glaubt an ein temporäres Phänomen. Andere Experten machen sich dennoch Sorgen.