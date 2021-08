Robert Halver: "Mittelschicht ist die Melkkuh in Deutschland - wir brauchen eine Jahrhundertreform"

Den Spitzensteuersatz von 42 Prozent zahlen in Deutschland 3,8 Millionen Bürger. Er greift bereits bei rund 57.000 Euro Jahreseinkommen und liegt beim 1,4-fachen Durchschnittslohn. Im Jahr 1965 lag dieser Wert noch beim 18-Fachen. Muss man die Mittelschicht in Zukunft entlasten und die Werte anpassen? “Die Mittelschicht ist die Melkkuh in Deutschland. Die Armen können leider kaum was zahlen und die Reicheren haben ihre Steuerberater, die Steuer-Sparmodelle entwicklen können. Ich bin sowieso der Meinung, dass weniger Steuern auch viel mehr Entfesselungsmöglichkeiten für die Wirtschaft bieten”, sagt Robert Halver. Der Experte von der Baader Bank weiter: “Wir sehen hier sehr viel Ideologie. Im deutschen Steuerrecht brauchen wir eine Jahrhundertreform - da sollten wir auf die neue Bundesregierung hoffen." Alle Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse. 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/