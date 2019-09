Börse Daily am Sonntag mit DAX, Allianz, Linde, Evotec, Danone, Caterpillar, Cancom, Nasdaq, EUR/USD, EUR/CHF

die Aktie der Allianz befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 219,05 Euro am 16. Juli 2017 in einem steilen Abwärtstrend. Im Bereich von 194,00 Euro/196,00 Euro konnte die Aktie in den vergangenen Handelswochen einen Boden bilden und einen erneuten Anstieg vollziehen. Bis dato ist dieser Anstieg als reine Aufwärtskorrektur nach dem starken vorherigen Kursrückgang einzustufen. Die aktuelle Aufwärtsbewegung könnte zum Aufbau einer Short-Position in Richtung des übergeordneten Trends genutzt werden.

Weltweite Krisen und Zinsflaute