Aktie läuft dynamisch davon

Ebenfalls von einer weiter steigenden Siemens-Aktie überzeugte Anleger können mittels eines Direktinvestments beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA32PZ an einem weiteren Lauf des Siemens-Papiers bis in den Bereich von 99,65 Euro und somit den 200-Tage-Durchschnitt partizipieren. Die mögliche Renditechance beliefe sich dann auf schnelle 65 Prozent, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst 92,77 Euro nicht überschreiten. Ein Rückfall unter 92 Euro würde hingegen die Annahme einer kurzfristigen Korrekturausdehnung auf 90 Euro nähren. Spätestens von diesem Niveau aus müsste wieder eine deutliche Erholungsbewegung einsetzen, damit die Bodenbildungsphase aus August dieses Jahres nicht gefährdet wird.