Seit Anfang 2003 herrscht nach einem vorausgegangenen massiven Kurssturz in der Münchner Rück-Aktie ein intakter Aufwärtstrend, der bislang von 50,37 Euro auf ein bisheriges Verlaufshoch von 234,40 Euro aufwärts reichte. Bis zum Jahr 2015 konnten sich Anteilseigner des Rückversicherers auch über stetige Kursgewinne freuen, seitdem aber wurde eine größere Seitwärtskonsolidierung zwischen 140,00 und grob 206,50 Euro etabliert. Erst zu Beginn dieses Jahres konnte mit einem dynamischen Ausbruch diese Handelsspanne auf der Oberseite verlassen werden und führte geradewegs zum überdurchschnittlich häufig angesteuerten 138,2 % Fibonacci-Retracement um 231,56 Euro weiter aufwärts. Damit hat das Wertpapier seine erste große Zielzone abgearbeitet, von Gewinnmitnahmen ist jedoch weit und breit nichts zu sehen, sodass nun das nächstgrößere Ziel am 161,8 % Fibo in den Vordergrund rückt.